Военный эксперт назвал сроки перехода СВО в зимний формат противостояния Военный эксперт Шурыгин: СВО перейдет в зимний формат противостояния через одну-полторы недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Через одну-полторы недели погода в Донбассе станет такой же, как в России, и СВО перейдет в зимний формат противостояния, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт, аналитик Владислав Шурыгин. Он пояснил, что холодное время года внесет изменения в ход боевых действий, в частности, перед военными встанет вопрос маскировки дымоходов.

Мы перейдем в состояние зимней войны, в которой тоже есть свои нюансы, например скрытность расположений. Если летом никто не топил землянки, то сейчас любая торчащая труба будет указывать расположение за километр. И надо будет думать, как это все маскировать, — рассказал Шурыгин.

Эксперт добавил, что погода уже сейчас вносит дополнительные трудности в проведение спецоперации. Аналитик пояснил, что продвижение по полям сейчас стало невозможным, так как техника может в них завязнуть, теперь российская армия может двигаться только вдоль дорог.

Военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны ВСУ и экс-нардеп Егор Фирсов ранее заявил, что решающая битва против России пройдет на Донецком направлении. По его словам, это случится в ближайшее время. Фирсов посоветовал гражданам республики запасаться силами и терпением. Он подчеркнул, что это лишь его предположения и официально комментировать ситуацию может только украинский Генштаб.