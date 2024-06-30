Boeing НАТО вновь заметили на границе Белоруссии Flightradar24: Boeing Люксембурга приблизился к границе Белоруссии

Фото: 54° /Sebastian Sendlak/ imago stock&people/Global Look Press

Boeing E-3A Sentry

Boeing E-3A Sentry приблизился к границе Белоруссии со стороны Польши, следует из данных сервиса Flightradar24. Судя по карте, воздушное судно пролетало над городом Люблин, который находится в 75 километрах напрямую и в 170 по автодороге от Бреста.

Согласно имеющимся данным, Boeing E-3A Sentry принадлежит Люксембургу, то есть стране — участнице НАТО. Самолет покружил над приграничными городами Польши, а затем удалился от Белоруссии.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что данный Boeing приблизился к границе Белоруссии во второй раз — первый был накануне, 29 июня. По его словам, это воздушное судно на высоте 9,5 километров может покрывать территорию более чем в 300 тысяч километров.

Машина серьезная и надежная, но не новая (Sentry производились с 1977 по 1992 год) и уже обладающая серьезным техническим износом (конкретно этому борту — 40 лет). Ранее с такой частотой к границам Белоруссии НАТО ее не гоняло, — уточнил эксперт.

Накануне самолет Bombardier Challenger 650 появился у берегов Румынии над Черным морем. Судя по данным Flightradar24, воздушное судно пролетало вблизи города Констанца. Как объяснил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, Bombardier Challenger 650 принадлежит НАТО и был переоборудован для радиоэлектронной разведки. По его словам, воздушное судно «простреливает» акваторию Черного моря.