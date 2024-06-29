Самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем у берегов Румынии Военкор Котенок: акваторию Черного моря «простреливает» самолет-разведчик НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У берегов Румынии зафиксирован самолет Bombardier Challenger 650, переоборудованный для радиоэлектронной разведки, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, воздушное судно, принадлежащее НАТО, «простреливает» акваторию Черного моря. Кроме того, как добавил журналист, самолет был замечен в этом же районе перед попытками ВСУ ударить по Севастополю противокорабельными ракетами «Нептун».

Над берегами Румынии, «простреливая» акваторию Черного моря, работает натовский Bombardier Challenger 650, переоборудованный под проведение радиоэлектронной разведки. Ранее борт уже патрулировал данный район, в том числе перед попытками ВСУ ударить по Севастополю противокорабельными ракетами «Нептун», — отметил Котенок.

Telegram-канал Fighterbomber ранее сообщил, что американский беспилотник Global Hawk был вынужден покинуть акваторию Черного моря 24 июня. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ не было.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что дроны НАТО активно работают над тем, чтобы предоставить ВСУ детальную разведывательную информацию и точные координаты для новых атак. Он отметил, что беспилотники регулярно летают как над Черным, так и над Балтийским и Баренцевым морями. Полученные БПЛА данные используются для новых атак на территорию России.