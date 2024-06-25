Американскому дрону Global Hawk не дали шпионить за Крымом Американский разведывательный дрон заставили покинуть акваторию Черного моря

Фото: ВВС США/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Global Hawk

Американский беспилотник Global Hawk был вынужден покинуть акваторию Черного моря 24 июня, сообщил Telegram-канал Fighterbomber. Предположения о том, что дрон был сбит, не оправдались. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ пока нет.

Уход дрона автор канала связал с действиями российских ВКС. По одной из версий, на разведывательный беспилотник оказал воздействие МиГ-31. Истребитель способен подниматься на сверхвысокую высоту.

Ранее сообщалось, что проводивший разведку над Крымом MQ-4C ВМС США с позывным BLKCAT6 перед посадкой на Сицилии подал аварийный сигнал. 14 июня дрон провел разведывательный полет над Черным морем около полуострова. Затем БПЛА вернулся на базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии.

Позже к патрулированию акватории Черного моря приступил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE15. Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, такого рода активность в регионе наблюдается уже несколько дней, причем дроны отключают транспондеры, подлетая к Крыму.

Военный эксперт Алексей Живов заявил, что RQ-4 Global Hawk наводил ракеты, которыми Вооруженные силы Украины били по Севастополю. По его словам, сразу после атаки дрон-разведчик пропал с радаров. Он отметил, что США продолжают наводить свои же ракеты на Крымский полуостров.