Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE15 прибыл в воздушное пространство над Черным морем, где приступает к патрулированию акватории, обратил внимание на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar военный корреспондент Юрий Котеннок. В своем Telegram-канале он отметил, что американские дроны большую часть времени работают к югу от полуострова с отключенными транспондерами.

Американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk (позывной — FORTE15) приступает к патрулированию над Черным морем. В последнюю неделю большую часть времени американские дроны работают к югу от Крымского полуострова строго с отключенным транспондером, — написал он.

По данным Flightradar, разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk ВВС США с позывным FORTE15 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. БПЛА приступил к разведке в направлении Крыма и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что проводивший разведку над Крымом MQ-4C ВМС США с позывным BLKCAT6 перед посадкой на Сицилии подал аварийный сигнал. 14 июня дрон провел разведывательный полет над Черным морем около полуострова. Затем БПЛА вернулся на базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии.

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