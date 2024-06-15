Разведывательный беспилотник США подал сигнал после полета над Крымом RadarBox: беспилотник США после Крыма подал аварийный сигнал на Сицилии

Фото: defense.gov

Проводивший разведку над Крымом MQ-4C ВМС США с позывным BLKCAT6 перед посадкой на Сицилии подал аварийный сигнал, сообщил мониторинговый ресурс RadarBox. 14 июня дрон провел разведывательный полет над Черным морем около полуострова. Затем БПЛА вернулся на базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии.

По данным RadarBox, при подлете к месту дислокации MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту Международной организации гражданской авиации (ИКАО) означает аварийную ситуацию на борту. Посадку на базе беспилотник совершил около 19:00 мск. Аварийный сигнал от BLKCAT6 также зафиксировали специализированные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert.

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США был замечен 5 июня примерно в 170 км от Ялты. Как сообщил ресурс Flightradar24, дрон с позывным Forte12 двигался в западном направлении. Американский беспилотник был зафиксирован на радарах второй раз за сутки.

Ранее принадлежащий ВС США беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper после потери связи на плановых учениях вынужденно совершил экстренную посадку в Польше. В Варшаве уточнили, что аварийное приземление произошло около города Мирославец.