Стало известно, зачем американский дрон кружил над Черным морем Летчик Попов: беспилотники США собирают данные для новых атак на РФ

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Дроны стран НАТО, в том числе американские, активно работают над тем, чтобы предоставить ВСУ детальную разведывательную информацию и точные координаты для новых атак, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. Он отметил, что беспилотники регулярно летают как над Черным, так и над Балтийским и Баренцевым морями. Полученные БПЛА данные используются для новых атак на территорию России.

Эти атаки несут не стратегический характер, а наносятся по гражданским целям. Это делается для того, чтобы подорвать авторитет российских вооруженных сил и систем ПВО, а также для нагнетания психологической обстановки в РФ, — заявил Попов.

Эксперт отметил, что Россия не осуществляет перехват воздушных целей и не сбивает самолеты НАТО над Черным морем. Он обратил внимание на то, что российские самолеты поднимаются в небо на регулярной основе, чтобы идентифицировать то или иное воздушное судно, которое находится вблизи государственных границ России.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что уничтожение беспилотников НАТО над нейтральными водами Черного моря может обернуться для России конфликтом с Альянсом. По его мнению, подобное противостояние несет за собой серьезные последствия. В первую очередь эксперт указал на всеобщую мобилизацию с риском ядерного апокалипсиса в случае конфликта. При этом уровень жизни россиян резко упадет, уточнил он. Единственно правильным решением Коц назвал поиск таких мер в борьбе с беспилотниками Альянса, которые не дадут вариантов выдвинуть обвинения в отношении России. К неагрессивным шагам против НАТО военкор отнес мощные станции РЭБ для блокировки дронов.

Telegram-канал Fighterbomber ранее сообщил, что американский беспилотник Global Hawk был вынужден покинуть акваторию Черного моря 24 июня. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ не было.