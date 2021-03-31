Bloomberg: Россия нашла спасение от западных санкций

В Москве нашли спасение от возможных санкций со стороны западных стран, угрожающих российскому госдолгу. Выступить его покупателями при новых размещениях могут кредитные организации из России, говорится в материале агентства Bloomberg.
Министерство финансов РФ не смогло разместить очередной выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Процедуру прервали, объяснив это нестабильностью условий в виде повышенной доходности, которая зависит от ставки купона при размещении. При этом доходность выросла на фоне массовых продаж ОФЗ инвесторами-нерезидентами, которые выходили из госдолга РФ из-за возможного падения цен на нефть и сомнения в перспективах экономик развивающихся стран.
В конце марта Минфин в полном объёме разместил сразу два новых выпуска: на 154,1 и 200,9 млрд рублей. При этом главными приобретателями выступили кредитные организации из России, которые обладают необходимыми запасами ликвидности.
По мнению аналитиков американского агентства, российские власти
Как сообщал NEWS.ru, стоимость российских облигаций федерального займа 23 марта снизилась до уровней начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Эксперты считают, что падение может быть связано с возможными санкциями, а также с событиями в Турции.