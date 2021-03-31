Bloomberg: Россия нашла спасение от западных санкций

https://static.news.ru/photo/eb803c32-925f-11eb-9630-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве нашли спасение от возможных санкций со стороны западных стран, угрожающих российскому госдолгу. Выступить его покупателями при новых размещениях могут кредитные организации из России, говорится в материале агентства Bloomberg.

Министерство финансов РФ не смогло разместить очередной выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Процедуру прервали, объяснив это нестабильностью условий в виде повышенной доходности, которая зависит от ставки купона при размещении. При этом доходность выросла на фоне массовых продаж ОФЗ инвесторами-нерезидентами, которые выходили из госдолга РФ из-за возможного падения цен на нефть и сомнения в перспективах экономик развивающихся стран.

В конце марта Минфин в полном объёме разместил сразу два новых выпуска: на 154,1 и 200,9 млрд рублей. При этом главными приобретателями выступили кредитные организации из России, которые обладают необходимыми запасами ликвидности.

По мнению аналитиков американского агентства, российские власти смогут найти покупателей на госдолг и пополнить бюджет в случае введения жёстких санкций со стороны Запада, включающих запрет на сделки с ОФЗ для резидентов США.

Как сообщал NEWS.ru, стоимость российских облигаций федерального займа 23 марта снизилась до уровней начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Эксперты считают, что падение может быть связано с возможными санкциями, а также с событиями в Турции.