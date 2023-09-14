Блогера Савина проверят на дискредитацию ВС РФ: что говорил, как накажут Блогера Евгения Савина проверят на дискредитацию российской армии

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Евгений Савин

Блогера и бывшего футболиста Евгения Красаву Савина проверят на дискредитацию Вооруженных сил России после интервью Ксении Собчак, которое состоялось в апреле этого года. Что ему может грозить?

Кто такой блогер Евгений Савин

Во времена своей футбольной карьеры Евгений Савин выступал за «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал» и тульский «Арсенал». В 2006 году попал в состав молодежной сборной России по футболу. После матча квалификации на молодежный чемпионат Европы в октябре 2006 года Савин в комментарии журналисту рассказал, как он забил гол в ворота соперника, когда мяч попал ему на «угол головы».

«Была просто великолепная передача и попала мне на угол головы и залетела в дальний угол», — сказал футболист, после чего обрел популярность в Сети из-за этой фразы.

Завершив спортивную карьеру, он вел передачу на «Матч ТВ», комментировал футбольные встречи, а также работал на Первом канале. В 2018 году завел YouTube-канал «КраСава», где брал интервью у разных футболистов. В 2020 году создал футбольный клуб «Красава», который выступал во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Кубке России.

Что Савин говорил про СВО

После начала специальной военной операции Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео, где украинские спортсмены, живущие в Европе, осудили действия России. Сразу же после этого блогер уехал из России на Кипр.

«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции в отношении военной спецоперации на Украине президент ФК „Красава“ Савин Евгений покинул страну», — говорилось в ролике на канале блогера.

На «Матч ТВ» посвятили программу Савину, где критиковали его действия и опубликованное видео с украинскими спортсменами.

В октябре 2022 года блогер признавался, что сталкивается с большими материальными потерями и неизвестностью и морально выгорел от того, «что пришлось уезжать изменником Родины, предателем».

За что Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей

17 февраля 2023 года стало известно, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал Евгения Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Савина признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).

Почему хотят возбудить уголовное дело, что грозит Савину

Поводом для проверки на дискредитацию Вооруженных сил России стало интервью блогера, которое он дал Ксении Собчак в апреле 2023 года.

По информации ТАСС, правоохранители проводят проверку в отношении бывшего футболиста. Спортсмену может грозить уголовное дело и лишение свободы на срок до пяти лет.

Депутат Госдумы Роман Терюшков призывал возбудить дело о разглашении гостайны в отношении Савина.

«Там он, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну. Обливает грязью и спортсменов в том числе, потому что они тоже несут коллективную ответственность, в его понимании», — объяснил он в ходе выступления на Форуме безопасного интернета.

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