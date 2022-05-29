В столице стартовал фестиваль «Рыбная неделя в Москве». Городские площадки подготовили специальное меню для своих посетителей. На 23 площадках в центре города и жилых районах можно будет купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов, по которым можно изучать географию России и зарубежных стран. На прилавках морские деликатесы со всей страны — живые мидии, устрицы, различные сорта рыбы. Какими кулинарными изысками удивляли москвичей и гостей столицы — в фотоматериале NEWS.ru.