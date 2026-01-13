Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:52

Российский бизнесмен вернулся домой на фоне слухов о расследовании в ОАЭ

Бизнесмен Шишкарев вернулся в Россию после сообщений о расследовании в Дубае

Сергей Шишкарев Сергей Шишкарев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бизнесмен Сергей Шишкарев, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело», вернулся в Россию, сообщил РБК его представитель. Он сказал, что предприниматель прибыл 12 января в соответствии с планами. Накануне у него прошли переговоры в Дубае, а сегодня, 13 января, он работает в своем московском офисе.

Вернулся вчера вечером по плану. Вчера были переговоры в Дубае. Сегодня работает в офисе в Москве, — сказал собеседник.

Сам предприниматель недавно опубликовал сообщение, в котором заявил, что в «Дубае аномальная погода, снегопад». По его словам, особенно большие снежные заносы на границе, которую сложно пересечь при наличии ограничений на выезд. Затем он добавил, что планирует поесть тещиного супа и отправиться делать «добрые дела».

Ранее российский бизнесмен опроверг сообщения о своем задержании в ОАЭ. Он сообщил, что общался с правоохранительными органами по факту заявления гражданина Украины Е. Н. Подгаецкого. Последний обвинил предпринимателя в личных угрозах. Шишкарев подчеркнул, что долгое время не контактировал с этим человеком и считает предоставленную информацию полностью ложной. По его мнению, за этим инцидентом стоит спланированная акция, цель которой — нанести ущерб его деловой репутации.

ОАЭ
Дубай
расследования
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.