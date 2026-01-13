Российский бизнесмен вернулся домой на фоне слухов о расследовании в ОАЭ Бизнесмен Шишкарев вернулся в Россию после сообщений о расследовании в Дубае

Бизнесмен Сергей Шишкарев, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело», вернулся в Россию, сообщил РБК его представитель. Он сказал, что предприниматель прибыл 12 января в соответствии с планами. Накануне у него прошли переговоры в Дубае, а сегодня, 13 января, он работает в своем московском офисе.

Вернулся вчера вечером по плану. Вчера были переговоры в Дубае. Сегодня работает в офисе в Москве, — сказал собеседник.

Сам предприниматель недавно опубликовал сообщение, в котором заявил, что в «Дубае аномальная погода, снегопад». По его словам, особенно большие снежные заносы на границе, которую сложно пересечь при наличии ограничений на выезд. Затем он добавил, что планирует поесть тещиного супа и отправиться делать «добрые дела».

Ранее российский бизнесмен опроверг сообщения о своем задержании в ОАЭ. Он сообщил, что общался с правоохранительными органами по факту заявления гражданина Украины Е. Н. Подгаецкого. Последний обвинил предпринимателя в личных угрозах. Шишкарев подчеркнул, что долгое время не контактировал с этим человеком и считает предоставленную информацию полностью ложной. По его мнению, за этим инцидентом стоит спланированная акция, цель которой — нанести ущерб его деловой репутации.