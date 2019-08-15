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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии в рамках достигнутых договорённостей с Россией повысит с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку «Дружбы» на 3,7%.

Предусмотрено увеличение с 1 сентября 2019 года тарифов на транспортировку нефти по участкам магистрального трубопровода ОАО „Гомельтранснефть Дружба“, расположенным на территории Республики Беларусь, на 3,7%, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Повышение тарифа связано с желанием Минска компенсировать недополученную выручку из-за сокращения объёмов транспортировки нефти во втором квартале 2019 года в связи с отказом её приёма нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти.

Как писал News.ru, «Укртранснафта» получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более €2,3 млн за попадание некачественного сырья в нефтепровод «Дружба». Ранее руководство «Транснефти» утвердило максимальный размер выплат грузоотправителям из-за загрязнённой нефти в трубопроводе «Дружба». Размер компенсации составляет $15 за баррель некондиционной нефти.