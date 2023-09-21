Baza: заразившийся холерой член делегации МИД мог контактировать с Лавровым

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Telegram-канал Baza сообщил, что заразившийся холерой член делегации МИД России мог контактировать с главой ведомства Сергеем Лавровым. По информации канала, это могло произойти на саммите «Большой двадцатки».

У члена российской делегации обнаружили холеру 13 сентября после возвращения из Нью-Дели. Он был доставлен в инфекционную больницу, всех пассажиров, летевших с ним, отправили на карантин, говорится в публикации.

Министр иностранных дел и представитель МИД РФ Мария Захарова находились на другом самолете, однако не исключено, что они виделись с журналистом до поездки на ГА ООН, уточнил канал. Baza добавила, что в МИД не дали комментария, посоветовав обратиться в медицинские учреждения и уполномоченные органы власти.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске распространения холеры в мире в начале августа. По данным ВОЗ, с начала 2023 случаи заболевания были выявлены в 25 странах. Наибольшее количество заражений фиксируется в странах Африки. Около 109 тысяч человек заболели в Сирии, еще 74 тысячи в Афганистане.

В организации подчеркнули, что ситуация осложняется дефицитом вакцин и других ресурсов. Причиной роста заболеваемости называются обильные дожди в Западной Африке.