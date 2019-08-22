Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил мужество и выдержку ветерана петербургского спецназа «Тайфун» Николая Евтуха при восхождении на вершину Эльбруса на инвалидной коляске.
Именно такие офицеры, как он, являются примером мужества и доблести, — сказал председатель СК, отметив упорство и принципиальность Евтуха в исполнении своей мечты.
Бастрыкин также добавил, что Евтух пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии СК РФ, и выразил уверенность в том, что майор внесёт весомый вклад в образовательный процесс студентов академии.
Этот человек — истинный патриот Отечества, для которого честь мундира и верность долгу не пустые слова, а смысл жизни, — приводятся слова председателя СК в сообщении ведомства.