https://static.news.ru/photo/1e488604-c431-4575-b5fc-853c0494b9fa_660.jpg Фото: wikimedia.org/LxAndrew/CC BY-SA 4.0

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил мужество и выдержку ветерана петербургского спецназа «Тайфун» Николая Евтуха при восхождении на вершину Эльбруса на инвалидной коляске.

Именно такие офицеры, как он, являются примером мужества и доблести, — сказал председатель СК, отметив упорство и принципиальность Евтуха в исполнении своей мечты.

Бастрыкин также добавил, что Евтух пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии СК РФ, и выразил уверенность в том, что майор внесёт весомый вклад в образовательный процесс студентов академии.

Этот человек — истинный патриот Отечества, для которого честь мундира и верность долгу не пустые слова, а смысл жизни, — приводятся слова председателя СК в сообщении ведомства.

Ранее News.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен отправить роботов на высочайшую точку Европы — Эльбрус. По его словам, это необходимо для того, чтобы испытать робототехнические комплексы, предназначенные для работы на поверхностях Луны и Марса.