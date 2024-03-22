Басков сел в лужу? Почему SHAMAN дарят всего одну розу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Исполнитель композиции «Все цветы» народный артист России Николай Басков знает толк в больших букетах. И в остроумии ему нет равных. Он может так подковырнуть коллегу, что хоть перчатку бросай в лицо натуральному блондину-пересмешнику. Подкалывать коллег — это, конечно, такая своеобразная защитная реакция. Казалось бы, он «на всю страну такой один», но вдруг кто-то еще посягнет на этот незыблемый статус певца?

Два блондина на одной сцене

Однако в последнее время многие исполнители чувствуют опасность, исходящую для них от SHAMAN (Ярослава Дронова). Видимо, не миновала чаша сия и Николая Баскова. Ну согласитесь, появился молодой, голосистый, да еще и блондин.

Николай не стал мериться вокалом и цветом волос, он применил прием, в котором ему нет соперников на эстраде. Дождался момента и отпустил обидную шуточку в адрес Ярослава Дронова. Случилось это на концерте в московском Crocus City Hall, когда поклонница SHAMAN поднесла певцу всего одну розу. Тут уж Николай Басков не смог удержаться. «С одного цветочка тоже неплохо начинать», — злорадно прокомментировал блондин номер один. И, как выяснилось, попал впросак.

По заветам Шапокляк

Один цветок — это не от бедности, не от скупости и не признак неуважения к певцу. Отсутствие пышного дорогого букета для кумира — это главный принцип акции фанатов SHAMAN. Деньги, не потраченные на цветы, они перечисляют в фонд помощи детям с сердечными заболеваниями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Басков

Конечно, Николай Басков мог этого и не знать. Но также не знали о благотворительной акции многие другие люди, пока не случился этот конфуз на концерте. Хорошо это или плохо? С одной стороны, согласно Евангелию: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне». С другой стороны, как-то несправедливо, что о поступках, исполненных милосердия, мы узнаем только благодаря чьей-то глупости или недоумию. Похоже, многие по инерции продолжают жить, как учила старуха Шапокляк:

«Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя!»

Никто вас не ждет в окопах

Вероятно, кому-то кажется, что если на афишах популярных исполнителей мы не видим надписей о том, что часть сборов от концерта будет перечислена, допустим, детям Белгорода, то это скромность артиста. Сомневаюсь. Просто кто-то из них так и не понял, что не может быть битвы и риска для одних, а вечного праздника и роскоши для других. Никто же не гонит в окопы даже самых зажравшихся певцов, актеров, музыкантов и блогеров.

Но кто же мешает им проявить гражданскую позицию и помочь нуждающимся. Вместо того чтобы бить себя в водолазку, настаивая на том, что ты патриот своей страны. Докажи, как это доказывали ваши коллеги во время Великой Отечественной войны: Лидия Русланова, передавшая деньги на восемь реактивных установок «Катюша», Леонид Утесов, пожертвовавший средства на строительство двух самолетов. Аналогично поступил и Вольф Мессинг. И таких случаев было немало. Примечательно, что каждый такой поступок не остался без внимания Верховного главнокомандующего. Сталин лично поблагодарил каждого.

Современные танки и истребители не по карману нашим артистам. Но есть же относительно недорогие БПЛА, средства индивидуальной защиты, бинокли, тепловизоры, продукты, оборудование и медикаменты.

И как приятно нам было бы видеть на концертных афишах патриота своей страны артиста Николая Баскова слова (пусть даже набранные самым мелким шрифтом): «Часть денежных средств, вырученных за это мероприятие, пойдет на нужды детей, оставшихся без отцов, и на нужды ветеранов СВО». Ведь это важнее букета цветов.

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