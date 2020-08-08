https://static.news.ru/photo/be10c1a6-da84-11ea-9824-fa163e074e61_660.jpg Михаил Барщевский Фото: Viktor Chernov/Russian Look/GloballookPress

Юрист Михаил Барщевский прокомментировал обвинения в изнасиловании.

Обвинения были размещены 9 августа 2020 года в социальной сети Facebook. Пользователь Елена Радаева опубликовала пост в соцсети, где написала, что юрист её изнасиловал, когда ей грозил тюремный срок и она обратилась к адвокату за юридической помощью в 2011 году. Как отметила Елена Радаева, юрист «воспользовался её отчаянием» и «принудил к сексу». Она также сообщила, что после пыталась покончить жизнь самоубийством и потом проходила лечение, так как у неё развилась депрессия, сообщает портал «360».

Михаил Барщевский рассказал, что женщина на самом деле сумасшедшая. Он добавил, что ей уже отказывали в возбуждении уголовного дела, когда она в 2018 году подавала заявление в прокуратуру.

Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз «шизофрения», «бред навязчивых идей». Это официальный диагноз. <...> Было расследование, отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием самого факта. И в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что она имеет такой диагноз, — пояснил юрист.

Как писал NEWS.ru ранее, Елена Радаева рассказала, что Михаил Барщевский принуждал её к занятиям неприемлемыми для неё видами секса. Это, в свою очередь, привело к затяжной депрессии и попытке суицида. Некоторое время она продолжала общаться с Барщевским под его давлением, но в результате не выдержала и разорвала отношения. Тогда Барщевский поспособствовал возбуждению уголовного дела против неё, которое продлилось четыре года, после чего было закрыто судом с формулировкой «за отсутствием состава преступления».