https://static.news.ru/photo/429afa4a-289c-11ea-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Barnaul 22/vk.com

Житель города Барнаул опубликовал объявление о продаже снега на сайте объявлений «Авито». Барнаулец просит символическую плату за алтайский снег — рубль. Об этом сообщил «МК-Барнаул».

Белый снег, свежий, мягче булочек. Срочно! Много! — привели сообщение продавца в издании.

Дело в том, что двор продавца на Интернациональной д.16 завален снегом. Как сообщил продавец, сугробы растут и их никто не убирает.

Тем не менее, в администрации города сообщили, что за ночь было вывезено 6600 кубометров снега, с 26 по 27 декабря работало 149 единиц техники, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Лянтора попытался продать город, в котором живёт, на «Авито» за 25 млн рублей. На это объявление ответил глава города Сергей Махиня, он сообщил, что ни у одного предпринимателя не хватит денег на Лянтор, а жители — бесценны.