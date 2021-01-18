Байден предложил послу США в РФ временно остаться на посту

https://static.news.ru/photo/384dc470-59db-11eb-a782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство США в РФ/twitter.com

Избранный президент Джо Байден предложил продолжить исполнять свои обязанности послу США в России Джону Салливану, которого назначил действующий американский президент Дональд Трамп.

По словам близких к Байдену источников, переходная команда избранного президента попросила посла Салливана и некоторых других политических назначенцев Трампа временно остаться на своих дипломатических должностях, передаёт Bloomberg.

Байден планирует оставить Салливана до тех пор, пока он не найдёт ему замену, потому что эта должность считается слишком важной, чтобы оставаться вакантной, утверждают инсайдеры.

Агентство отмечает, что послы США, которые являются политическими назначенцами, обычно уходят с должностей при приходе новой администрации, в отличие от карьерных дипломатов Госдепа. Подавляющее большинство послов, которые являются назначенцами Трампа, не получили просьбы остаться и уже приготовились покинуть посты.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к прекращению сотрудничества с Россией и Китаем уже открыто звучат со стороны Вашингтона. Также он прокомментировал заявление дипломатов США о том, что Россия якобы недружественно настроена по отношению к Греции и Кипру.