Baijiahao: Россия создает группу подлодок «судного дня»

Фото: Министерство обороны РФ

Атомная подводная лодка проекта «Ясень-М»

В дополнение к размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии Россия готовится сформировать группу подводных лодок «судного дня», пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Baijiahao. Субмарины Тихоокеанского флота России будут патрулировать районы близ побережья США с целью сдержать американскую агрессию. Китайские авторы назвали подобные меры «бомбой замедленного действия на пороге противника».

Россия заявила о своих планах сформировать группу подводных лодок «судного дня». <...> С новой базы на Камчатке подлодки ТОФ смогут выходить напрямую в глубины Тихого океана, чтобы патрулировать районы близ побережья США. Это равносильно закладке бомбы замедленного действия на пороге противника, — пишет издание.

Новая дивизия подводных лодок вскоре появится на вооружении Тихоокеанского флота России, строительство береговой линии для субмарин уже почти завершено, пишут китайские обозреватели. Они считают, что Россия решилась на создании группы подлодок в рамках ответных мер против угрозы эскалации украинского кризиса со стороны США.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее рассказал, что атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» предназначена для борьбы с другими субмаринами. Но если она «подкрадется» к побережью США, то сможет нанести удар и по американским городам. Он добавил, что «американцы тоже не дураки» и у них подобных подлодок в несколько раз больше, чем у России.