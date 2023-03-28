«Способна натворить дел»: военэксперт о возможности «Ясеня» повлиять на США Военный эксперт Литовкин рассказал, что подлодка «Ясень» способна атаковать побережье США

Фото: МО РФ

АПЛ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень»

Атомная подводная лодка «Ясень» предназначена для борьбы с другими подлодками, но, если «подкрадется» к побережью США, сможет нанести удар и по американским городам, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Таким образом он прокомментировал сообщение издания Washington Examiner, что российские субмарины могут угрожать Вашингтону.

Атомная подводная лодка «Ясень» предназначена не для ударов по берегу, а для борьбы с подлодками. Но она, безусловно, может такие удары наносить. И если ее проморгать, то «Ясень» действительно способен натворить дел, — сообщил Литовкин.

Военный эксперт Франц Клинцевич ранее рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. Он рассказал, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.