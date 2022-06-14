АвтоВАЗ опроверг слухи о возрождении выпуска ВАЗ-2115

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АвтоВАЗ не собирается возрождать выпуск автомобилей ВАЗ-2115 (Lada Samara), передаёт «Газета.Ru» со ссылкой официального представителя компании Сергея Ильинского. Эту модель не выпускают с 2012 года, но в СМИ недавно появились её дизайнерские эскизы.

Конечно, это фантазии, никакой связи тут с нами нет. Никакой, — заявил Ильинский.

Заявления о том, что модель появится в продаже к 2023 году и будет дешевле Lada Granta, оказались ложными.

Тем временем АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. С конвейера сходят первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Новая модель собирается в удешевлённом варианте — автомобиль лишился ABS, SOS-кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците.

На фоне проблем с поставками запчастей для российских машин руководство Запорожья предложило вернуть производство автомобилей «Запорожец». По словам члена главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Украины Владимира Рогова, предприятие обладает практически самодостаточным комплексом производства.