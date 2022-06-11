В Запорожье предложили возобновить производство «Запорожцев» Руководство Запорожья предложило вернуть производство автомобилей «Запорожец»

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Запорожский автомобилестроительный завод мог бы вернуться к выпуску автомобилей «Запорожец». С такой идеей выступил член главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Украины Владимир Рогов. По его словам, предприятие обладает практически самодостаточным комплексом производства. Слова представителя Запорожской ВГА прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Рогов назвал завод практически самодостаточным комплексом, который располагает несколькими цехами, включая штамповочный литья и пластмассы. В этой связи он предложил включить предприятие в единую цепочку российского производства, предположив, что подобный шаг поможет программе импортозамещения и насыщению рынка отечественным автопромом.

Почему бы нам не возобновить «Запорожца»? Понятно, не те знаменитые горбатые, ушастые или даже «Таврии», а вполне нормальный автопром, который будет востребован, нужен и обеспечит рабочие места, — сказал член ВГА.

В качестве примера он привёл восстановление бренда «Москвич».

Французская компания Renault, владевшая бывшим АЗЛК, где производились автомобили «Москвич», покинула Россию на фоне спецоперации на Украине и последовавших за этим санкций. Свои активы в стране компания передала государству и московскому правительству. В этой связи мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод будет производить автомобили под маркой «Москвич».

Холдинг «Ромир» провёл исследование, которое показало, что в будущем рассмотреть покупку обновлённой версии автомобиля «Москвич» готовы более 60% российских автомобилистов. Кроме того, каждый второй положительно относится к возвращению бренда.