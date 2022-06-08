В России подсчитали автомобилистов, готовых купить обновлённый «Москвич» «Ромир«: в России более 60% автомобилистов готовы купить обновлённый »Москвич»

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В будущем рассмотреть покупку обновлённой версии автомобиля «Москвич» готовы более 60% российских автомобилистов. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит ТАСС. Кроме того, каждый второй положительно относится к возвращению бренда.

Каждый второй автомобилист положительно относится к возвращению «Москвича». Готовы рассматривать в будущем покупку автомобиля марки «Москвич» 65%. Среди них большинство руководствуется ценовым фактором, — говорится в итогах исследования.

Приобрести новый автомобиль готовы 49% респондентов, если он окажется дешевле аналогов. Адаптированную версию автомобиля под брендом «Москвича» хотели бы купить 47%. Ради поддержки отечественного производителя автомобиль купят 21%. Кроме того, ещё 5% хотели бы приобрести «Москвич» из ностальгических соображений, поскольку уже владели этим автомобилем в прошлом.

6 июня сообщалось, что предприятие «Renault Россия» официально переименовано в «Московский автомобильный завод „Москвич“», об это свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия» 16 мая. Предполагается, что выпуск автомобилей на нём начнётся до конца текущего года. Первоначально они будут производиться на базе Renault Logan. Руководитель дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что машины будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.