АвтоВАЗ начал выпуск упрощенных LADA Granta

Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля, с конвейера сходят первые Lada Granta Classic 2022 модельного года, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании. Новая модель собирается в удешевленном варианте — автомобиль лишился ABS, SOS-кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците.

8 июня 2022 года АО «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей — с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке, — говорится в сообщении.

Как рассказал автопроизводитель, модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов. На упрощенную Granta устанавливают двигатель ВАЗ-11182 объемом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует не «Евро-5», а нормам «Евро-2». Цены на удешевленные Lada Granta, согласно дилерской информации, будут в диапазоне от 640 до 840 тысяч рублей.

16 мая правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов Группы Renault. О подписании соответствующих соглашений, предусматривающих передачу акций «Renault Россия» городу Москве и акций АвтоВАЗа государству в лице ФГУП «НАМИ», заявил Минпромторг.

В тот же день стало известно, что АвтоВАЗ начнёт выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada после ухода Renault с российского рынка. О существовании соответствующей договорённости рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.