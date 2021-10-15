Автолюбителям рассказали об особенностях подготовки машины к зиме

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Сделка с недвижимостью является трудоёмким процессом, включающим в себя как подготовку необходимых документов, так и их подачу их в соответствующие ведомства. В большинстве случаев людям, не имеющим специальной подготовки, будет сложно. Как облегчить процедуру, в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам эксперта, объём документов зависит от вида сделки и прав на недвижимость. Всё это требует специальных знаний и довольно затруднительно для человека. Однако в настоящее время происходит расширение полномочий...