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Автолюбителям рассказали об особенностях подготовки машины к зиме

03:45, 16 октября 2021
Автолюбителям рассказали об особенностях подготовки машины к зиме Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Ряд обязательных процедур необходимо выполнить автолюбителям, чтобы не столкнуться с неполадками в работе своей машины в зимний период. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал директор сети автосалонов Максим Рязанов.

В частности, по словам эксперта, важно заменить масло и проверить уровень электролита в аккумуляторе.

В минусовые температуры масло густеет и хуже справляется со смазкой узлов и деталей. Для регионов с суровыми зимами подойдёт масло 0W30 вместо 5W30, — объяснил эксперт.

Кроме того, не лишними специалист назвал процедуры проверки системы отопления и целостности лобового стекла, а также кузова и днища автомобиля на наличие сколов и трещин.

Ранее дилеры пообещали дефицит автомобилей на российском рынке.

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