Автоэксперт оценил идею Путина о российских машинах в такси и каршеринге Автоэксперт Зенкевич призвал не навязывать таксопаркам российские автомобили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование российских автомобилей в такси и каршеринге является хорошей идеей для продвижения отечественной марки, так как сейчас в основном представлены китайские автомобили, заявил NEWS.ru автоэксперт и ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич. В то же время он подчеркнул, что на рынке должна быть честная конкуренция, поэтому таксопарки должны закупать выгодные машины, а не то, что им навязывается сверху.

С другой стороны, это шанс поддержать отечественного производителя. Если будут государственные субсидии для такси и каршеринга, скидки на покупку автомобилей, это классно. Если это будет в добровольно-принудительном порядке, поживем — увидим. Думаю, люди умные как-то сами спрыгнут с этой истории или закроются. Никто не против того, чтобы неплохие отечественные автомобили типа «Москвича», были в такси, кроме навязывания, — отметил Зенкевич.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать требования к локализации производства отечественных машин для такси и каршеринга. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить доклад главе государства не позднее 1 августа 2023 года.