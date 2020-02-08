https://static.news.ru/photo/84377c70-4a26-11ea-bd6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Dmitriev/Russian Look

Утром 8 февраля пассажиры 20 самолётов не смогли вылететь из столичных аэропортов.

Так, пять рейсов задержано в Шереметьево, во Внуково отложили вылет двух бортов и отменили один рейс, а в Домодеводово задерживаются семь вылетов, пять — не состоятся. Изменений в расписании аэропорта Жуковский нет, передают «Известия».

Причины задержек и отмен не уточняются. Синоптики о нелётной погоде не сообщали, по их данным наступившие выходные будут солнечными и морозными с переменным ветром.

Как писал NEWS.ru ранее, корреспонденты побывали в терминале F аэропорта Шереметьево, где сконцентрированы все китайские рейсы «Аэрофлота», и убедились — государственный авиаперевозчик продолжает доставлять в Москву туристические группы из охваченного эпидемией Китая, не подвергая их проверке на вирус.