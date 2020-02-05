Ровно 30 лет назад, 31 января 1990 года, в Москве открылся первый российский ресторан «Макдоналдс». По некоторым данным, представителям компании пришлось получать разрешение Коммунистической партии, чтобы открыть заведение. Под ресторан выделили помещение бывшего кафе «Лира» на Пушкинской площади, ремонт в котором шёл девять месяцев. Почти всё это время здание было огорожено плотным забором, над которым красовался билборд с яркой надписью «Будущее местоположение первого в Москве предприятия быстрого обслуживания „Макдоналдс“». Когда забор убрали, оказалось, что стеклянные витрины здания заклеены плотной бумагой. И вот день X настал. Уже на рассвете 31 января перед «Макдоналдсом» собралась очередь из нескольких тысяч человек, при этом, поговаривают, что первым в ней стоял американец. В день открытия сотрудники ресторана быстрого питания, который в СССР воспринимался как образец «красивой западной жизни», обслужили около 30 тыс. человек, что стало рекордом для всей сети.