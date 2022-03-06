Авиакомпания iFly остановила полёты в Узбекистан

5 марта российская авиакомпания iFly приостановила выполнение рейсов на территорию Узбекистана на неопределённый срок. Пассажирам, чьи рейсы отменили, рекомендовали обратиться в авиакассы для возврата денег за приобретённые билеты, сообщает Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана «Узавиация».

Авиакомпания iFly предоставила официальную информацию в авиационную администрацию Республики Узбекистана о том, что начиная с 5 марта 2022 года приостанавливает все запланированные рейсы по всем направлениям в Республику Узбекистан на неопределённый срок, — сообщили в Telegram-канале «Узавиации».

Накануне Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

После этого авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта. В компании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта.

Вслед за «Аэрофлотом» российская авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») прекращает полёты за рубеж с 8 марта 2022 года. В письме, опубликованном на официальном сайте «Победы», сказано, что сотрудники авиакомпании делают всё возможное для оформления скорейшего возврата денег покупателям за билеты на отменённые рейсы.

Зарубежные рейсы также приостановили Nordwind Airlines, «Уральские авиалинии», S7 и чартерный перевозчик Azur Air.