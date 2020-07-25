Авиакомпании РФ смогут не пускать на рейс иностранцев без теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/da31abec-ce05-11ea-aab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании могут отказать в допуске на регулярные рейсы на территорию РФ иностранцам без справки об отсутствии коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.

При этом анализ, документ о котором потребуется, должен быть сделан не позднее чем за три дня до даты вылета. При отсутствии справки авиакомпания имеет право отказать в посадке на самолёт. Если иностранного пассажира без документа об отсутствии коронавируса пустили на борт, он обязуется сдать анализ на коронавирус методом ПЦР в течение трёх календарных дней с даты прилёта.

Все иностранные граждане, прибывающие регулярными рейсами на территорию Российской Федерации, могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19 (по решению авиакомпании-перевозчика), — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг должны заполнить специальную форму, в течение трёх календарных дней загрузить в эту форму результаты тестирования на коронавирус, а на борту воздушного судна заполнить анкету.

В отношении всех прибывших российских и иностранных граждан заполненные анкеты в суточный срок передаются в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.

Соответствующее постановление вступило в силу и подписано главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

Как писал NEWS.ru ранее, 24 июля Росавиация сообщила о возобновлении рейсов на регулярной и чартерной основе. Авиасообщение будет восстановлено с Великобританией, Турцией и Танзанией.