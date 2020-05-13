Атомная подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

https://static.news.ru/photo/66d6c490-949c-11ea-90bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» вышел из Северодвинска в Белое море.

По итогам контрольного испытания будет приниматься решение о введении субмарины в состав Военно-морского флота РФ. По данным знакомого с ситуацией источника в оборонно-промышленном комплексе страны, крейсер должен войти в состав ВМФ до конца мая 2020 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развёрнутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка». Субмарину разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Проекту присвоен индекс 545. «Лайка» представляет собой атомный подводный крейсер. Может погружаться до 600 метров, автономность — до 90 суток, скорость хода — до 35 узлов.