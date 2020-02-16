Житель Соединённых Штатов Джордж простоял в планке восемь часов 15 минут 15 секунд. Это стало рекордным временем.
Соответствующие данные были внесены в книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекордсмен смог пробыть в таком положении только четыре часа и одну минуту.
Мероприятие по установке мирового рекорда проходило на конкурсе по сбору средств в поддержку психического здоровья жителей американского штата Иллинойс,
Ранее, как писал NEWS.ru, шведский спортсмен Арман Дюплантис побил свой же рекорд в прыжках с шестом. На международном турнире в Глазго он преодолел планку на высоте 6,18 метра.
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