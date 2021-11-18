Аксёнов заявил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской. Они осуществляются в рамках системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Следователи сделают выводы в соответствии с законом, написал в своём Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней, — написал он.

Аксёнов подчеркнул, что «правоохранительные органы во всём разберутся, выяснят все факты и обстоятельства». Подробности следственных мероприятий он не привёл.

Ранее стало известно, что 45-летняя глава крымского Минкульта нецензурно выразилась во время правительственного видеосовещания, посвящённого инфраструктурным проектам. Аксёнов сделал Новосельской замечание и попросил провести служебное расследование. Позже министр извинилась за матерщину. Произошедший конфуз она объяснила плохо работающей техникой и призналась, что очень сильно переживает из-за случившегося.

Новосельская возглавляет Министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.

До этого сообщалось, что своих должностей лишились вице-премьер республики Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.