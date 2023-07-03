Аксенов, Сальдо, Приходько: на чью еще жизнь покушались ВСУ Украинские диверсанты пытались устранить руководителей и мэров ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Задержание сотрудниками ФСБ России гражданина РФ, завербованного для подрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый планировал взорвать машину главы республики, позже он признался, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в декабре прошлого года. В Кремле Аксенова назвали «настоящим бойцом». Это не первое покушение на главу Крыма. Кого еще из представителей власти пытались устранить — в материале NEWS.ru.

Кто и как пытался совершить покушение на Аксенова

35-летний мужчина, который пытался совершить теракт, дал признательные показания. Он заявил, что перед покушением на Аксенова прошел специальную подготовку по осуществлению подрывной деятельности. Диверсант прибыл в Крым в прошлом месяце и ждал указаний от кураторов. Ему должны были сообщить адрес, где находится автомобиль, в который он установил бы мину. После этого машину со взрывным устройством должны были перегнать на Севастопольскую улицу для подрыва кортежа Аксенова. Осуществить задуманное злоумышленник не успел, он был задержан, когда забирал бомбу из тайника.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Задержание сотрудниками ФСБ России гражданина РФ, завербованного для подрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма выразил благодарность ФСБ. По его словам, заказчики не смогут избежать наказания. Он также отметил, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Украины можно только путем достижения всех целей спецоперации.

Ранее 3 мая ФСБ уже предотвратила серию терактов в Крыму, целями которой были Аксенов, спикер регионального парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Кроме того, в результате диверсий должны были пострадать объекты транспортной инфраструктуры республики. В ведомстве назвали организатором теракта замначальника офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовца.

По словам Аксенова, подозреваемых в подготовке майского теракта удалось задержать, позже их арестовали. В ФСБ сообщили, что всего были изъяты пять СВУ (снайперская винтовка укороченная), около 6 кг британской взрывчатки, электродетонаторы и средства связи. По данным ЦОС ведомства, украинские спецслужбы провезли компоненты взрывных устройств в Россию из Болгарии через Турцию и Грузию. Они были закамуфлированы под электроплиты.

Как пытались убить врио губернатора Херсонской области Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 9 июня его пытались убить. По словам политика, для этого ВСУ выпустили более десяти высокоточных ракет. Он сообщил, что «попытка была неудачной», но при этом «пострадали мирные жители, были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке».

В покушении на свою жизнь Сальдо обвинил руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, вероятно, ВСУ выслеживало врио губернатора, который сразу после разрушения Каховской ГЭС выехал к месту ЧС.

Фото: SALDO_VGA/t.me Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 9 июня киевский режим пытался убить его

В конце мая Сальдо рассказал, что в августе прошлого года его уже пытались убить, добавив боевое отравляющее вещество в еду. Его доставили в больницу в Крыму, но после ухудшения состояния подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, консилиум врачей решил отправить его спецбортом в Москву.

«Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: „Что-то мне плохо“. И на этом все», — сказал Сальдо. По его словам, он очнулся только через 15 дней. Позже политик признался, что отравил его близкий человек, которого подкупили украинские спецслужбы.

«Человека купили за очень большие деньги. Такого человека, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», — сказал глава региона.

Что рассказал о покушении на себя мэр Новой Каховки Леонтьев

Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинскими диверсантами. По его словам, 18 мая боевики нанесли два ракетных удара по жилому дому. Только информация о месте жительства политика, по всей видимости, была недостоверной. «В 07:45 произошло разрушение, а в 07:50 опубликовали, что меня убили. Но, как это у Марка Твена слухи о моей смерти несколько преувеличены», — рассказал позже Леонтьев.

По его словам, власти региона внимательно относятся к вопросам личной безопасности и безопасности жителей. «Посмотрите, разве Россия не могла давным-давно уничтожить огромное количество политических военных лидеров. Хоть раз это было сделано? Нет. Это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они есть. И это не первый случай», — рассказал мэр Новой Каховки.

Кто пострадал при покушении на представителей власти Запорожской области

В мае врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о покушении на председателя областного суда. По его словам, судья не пострадал, однако ранения получили два сотрудника охраны, которых незамедлительно доставили в медучреждение.

«Это покушение не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни», — подчеркнул Балицкий.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Служба безопасности Украины в прошлом году пыталась убить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

Подозреваемый в причастности к покушению заявил, что получал обращения с требованием собирать информацию по передвижениям и месту жительства Балицкого от анонима в Telegram. Тот хотел также выяснить, на каких автомобилях ездит глава администрации региона и по каким маршрутам.

Сколько покушений было на мэра донецкой Горловки

В Донецкой Народной Республике в апреле провалилось четвертое покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Сообщалось, что киевские спецслужбы собирались подорвать главу города вместе со зданием кафе, где он планировал пообедать. Однако ФСБ заранее узнала о попытке покушения и успела предотвратить теракт. По словам Приходько, злоумышленники хотели использовать такое количество взрывчатого вещества, от которого пострадали бы и сотрудники мэрии, и жильцы расположенного рядом дома.

По данным российских спецслужб, исполнителем покушения был назначен житель Горловки Артем Пызин, которого СБУ завербовала для сбора информации о дислокации и перемещениях ВС России.

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