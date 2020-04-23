Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн режиме

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Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) разработали федеральную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Она представляет собой интерактивную карту с нанесёнными источниками образования мусора, маршрутами его движения и местами для новых полигонов. Первый проект уже одобрен правительством, окончательно утвердить схему планируется осенью.

Схема позволяет увидеть реальную картину отрасли, белые пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО, — цитирует телеканал «360» вице-премьера Викторию Абрамченко. В настоящее время в проекте присутствуют сведения о...