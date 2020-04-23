Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн режиме

Акция «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией пройдёт в режиме видеотрансляции. Об этом сообщили в пресс-службе движения «Волонтёры Победы».
В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Берлин не станет проводить 9 мая шествие «Бессмертного полка» из-за пандемии коронавируса. Координаторы мероприятия предлагают различные способы его проведения, в том числе онлайн.
Как писал NEWS.ru, мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин.
Добавьте наши новости в избранные источники