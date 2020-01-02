https://static.news.ru/photo/42e51a92-e942-11e9-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» признан самым пунктуальным авиаперевозчиком мира в 2019 году по версии аналитической компании Cirium. При формировании ежегодного рейтинга были проанализированы 290 тысяч рейсов, осуществлённых российским авиаперевозчиком. Выяснилось, что более 86% из них были выполнены вовремя. На втором и третьем местах расположилась японская ANA (более 86%) и американская Delta Air Lines (более 85%).

По сравнению с показателями прошлого года «Аэрофлот» стал более эффективно контролировать все окружающие факторы, что помогло ему повысить оперативность, — заявил гендиректор Cirium Джереми Боуэн.

Он добавил, что «для России счастливым сделал год и аэропорт Шереметьево», также занявший первое место в мире по своевременности вылетов.

Ранее NEWS.ru писал о самых популярных авианаправлениях у россиян в 2019 году.