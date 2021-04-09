«Аэрофлот» скрыл неудачную посадку самолёта и был оштрафован

https://static.news.ru/photo/e2492006-9a17-11eb-a715-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) оштрафовало авиакомпанию «Аэрофлот» за то, что та скрыла неудачную посадку самолёта в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл 24 января, прилетевший из Уфы борт был вынужден в последний момент уйти на второй круг.

Выполняя манёвр, пилоты на какое-то время потеряли контроль над воздушным судном. Ситуацию удалось исправить в опасной близости от земли, когда до возможного столкновения с поверхностью оставалось около сотни метров, сообщает Regnum.

Авиакомпании обязаны уведомлять Росавиацию о подобных инцидентах. Каждый такой случай впоследствии должен быть разобран и проанализирован, чтобы предотвратить подобные ситуации в дальнейшем. В случае человеческого фактора может потребоваться корректировка в системе лётной подготовки. Если в результате будет выявлена системная проблема определённого типа воздушного судна, это потребует принятия целого комплекса серьёзных мер.

Однако в этот раз Росавиация получила данные о потенциальной катастрофе только из-за утечки информации. Впрочем, штрафы в подобных случаях, как отмечает издание, непозволительно малы — всего 20 тысяч рублей. Если же авиакомпании удастся скрывать инцидент более двух месяцев, никакая ответственность не наступит вовсе.

Среди возможных причин январского инцидента отмечаются две версии — недостаточная подготовка лётного экипажа и стремление пилотов до последнего не допустить перерасход топлива, за который они впоследствии могут получить взыскания.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» перенаправит на российские черноморские курорты часть самолётов, простаивавших из-за запрета полётов за границу.