Адвокат рассказал о последствиях для уехавшей из России Соболь

Бывший юрист ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь, которая улетела из Москвы в Турцию, может стать фигурантом уголовного дела за нарушение запрета суда. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил адвокат Александр Карабанов.

По его словам, если подтвердится информация, что Соболь покинула страну, нарушив приговор суда, то это может быть основанием для возбуждения нового уголовного дела по статье 315 Уголовного кодекса РФ.

Наказание по данной статье может быть до одного года лишения свободы, — сказал Карабанов.

Ранее сообщалось, что Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область.

Отмечается, что в Стамбуле Соболь совершит пересадку, куда именно она направляется, неизвестно.

Фигурантами дела также являются брат Алексея Навального Олег, соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, глава «Альянса врачей» (признан иностранным агентом) Анастасия Васильева. По мнению следствия, они виновны в том, что из-за их призывов граждане вышли на несогласованный митинг, «создав угрозу массового заболевания».