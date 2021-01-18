Адвокат рассказал, какое наказание ждёт Навального

https://static.news.ru/photo/1790bc84-59a3-11eb-8308-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Адвокат Зелимхан Бициев сообщил NEWS.ru, какие меры могут быть приняты к вернувшемуся в Россию из Германии оппозиционеру Алексею Навальному.

Юрист уверен, что в случае если суд поддержит ходатайство ФСИН, то Навальному придётся отбывать наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года.

Также в отношении него ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По указанной статье оппозиционеру грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — рассказывает адвокат.

29 декабря 2020 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что следствием собраны достаточные данные, указывающие на совершение Навальным преступления, а именно хищение денежных средств в размере 588 миллионов рублей, которые были якобы собраны с физических лиц в качестве пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций.

По сообщению СК РФ, Навальный потратил основную часть собранных средств на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».

Ранее NEWS.ru писал, что 18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках, куда доставили задержанного в Шереметьево политика.