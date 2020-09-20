Администрация томского отеля рассказала о качестве воды в номере Навального

https://static.news.ru/photo/54e31d8a-fbc9-11ea-acf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Бутилированная вода, которую поставили в номер оппозиционеру Алексею Навальному, была закуплена у проверенного поставщики, сообщили в администрации отеля Xander Hotel.

Ранее представители Навального сообщили, что отравляющее вещество, которым якобы отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, тара была передана в немецкую лабораторию.

Сотрудница отеля объяснила, что количество бутылок с водой в каждом конкретном номере зависит от количества постояльцев. Если гость заселился один, в номер поставят одну бутылку воды и на следующий день заменят её на новую. Так как Навальный жил в одиночестве, ему приносили соответствующее количество бутылок по количеству дней пребывания, передаёт РИА Новости.

Комментируя видео соратников Навального, на котором видны несколько бутылок с водой, администратор сказала, что не знает, почему их столько, и согласилась с предположением, что их туда мог кто-то принести. Она отметила, что в качестве предоставляемой гостям воды отель уверен.

С этим поставщиком мы работаем давно, поэтому <...> вода везде продаётся, очень популярная в городе, — сказала представитель Xander Hotel.

Навальному стало плохо в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru ранее, журналисты австрийской газеты Contra Magazin считают, что дело об отравлении политического блогера Алексея Навального придумали западные спецслужбы.