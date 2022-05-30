«Известия»: Россия не останется без кроссовок Adidas и Puma «Известия»: Adidas и Puma принимают заявки от российских ретейлеров и отгружают поставки

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Немецкие спортивные бренды Adidas и Puma продолжают принимать заявки на поставки коллекции 2023 года от российских ретейлеров, пишут «Известия» со ссылкой на источник в одной из компаний. В издании уточнили, что бренды продолжают отгружать свои товары в российские торговые сети. Ранее производители спортивной одежды Adidas и Puma объявили о приостановке поставок своей продукции и работы флагманских магазинов на территории России на фоне начала спецоперации на Украине.

Бренды продолжают отгружать свою продукцию в торговые сети в РФ. В основном компании делают это через дистрибьюторов, — сообщили в издании.

В марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе оказались такие фирмы, как Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие.

Глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в РФ, ранее рассказал, что некоторые турецкие бренды одежды планируют выйти на российский рынок. Отмечается, что компании уже ведут переговоры с российскими операторами в этой области. Речь идёт о брендах adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Всего планируется открыть более 100 торговых точек в Москве и регионах.