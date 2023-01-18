18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. После тяжелейшей 16-месячной борьбы за жизнь город вновь обрёл сухопутную связь со страной. Операция по прорыву носила кодовое название «Искра» и длилась с 12 по 30 января, в ее ходе Красная армия потеряла почти 34 тысячи солдат убитыми, безвозвратные потери немецкой группировки, по данным советских источников, составили приблизительно 13 тысяч — впрочем, эти данные считаются заниженными.
Сама блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, или 872 дня. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, а также военно-морских сил противника, действовавших на озере. Изоляция города, проблемы с питанием, отоплением и транспортом привели к сотням тысяч смертей среди его жителей.
За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе была названа цифра в 632 253 человека, из которых 97% погибли не от немецких бомб, а от голода. В 1945 году Ленинград получил звание города-героя.
Ранее NEWS.ru посвящал историческое расследование теме распределения продуктов в городе во время блокады, дискуссия вокруг которого до сих пор не привела к научному, а в особенности к общественному консенсусу.
Фото: Нордштейн Семен/ТАСС
18 января 1943 года. Встреча бойцов и командиров Волховского и Ленинградского фронтов в Рабочем поселке № 1 после прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны
Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
1 декабря 1941 года. Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте
Фото: Global Look Press
Дорога жизни — во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль — через Ладожское озеро
Фото: Борис Лосин/РИА Новости
1 декабря 1941 года. Гражданское население на строительстве оборонительных рубежей. Блокада Ленинграда
Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Оборона Ленинграда. Аэростаты на улицах города, октябрь 1941 года
Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости
На переднем крае обороны города Ленинграда. Замаскированный тяжёлый танк КВ-1 на Московском шоссе у Дома Советов
Фото: Израиль Озерский/РИА Новости
Работа по сохранению памятников в блокадном Ленинграде. Памятник Петру I («Медный всадник») на площади Декабристов укрывают мешками с землёй и песком, обшивают брёвнами и досками
Фото: Мазелев Рафаил/ТАСС
Дорога жизни — доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера во время Великой Отечественной войны. Точная дата съемки не установлена
Фото: Global Look Press
Во время блокады Дорога жизни являлась единственной транспортной магистралью, по которой осуществлялась поставка продовольствия в осажденный город
Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Январь 1943 года. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город
Фото: В. Барановский/РИА Новости
1 февраля 1943 года. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Гробы для захоронения умерших в блокадном Ленинграде
Фото: В. Логинович/РИА Новости
Великая Отечественная война, 1941–1945 годы. Последние известия :«Блокада прорвана!» 18 января 1943 года
Фото: Борис Лосин/РИА Новости
19 января 1944 года. Атака десантников. Ленинградский фронт. Район Красного села