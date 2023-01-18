Сергей Вилков

Ад, который имел конец: 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов вошли в окружённый немцами город

18 января 2023 в 16:07

Фото: Василий Федосеев/ТАСС

Воспитанники детских яслей № 237 Куйбышевского райздравотдела на прогулке у Музея истории религии и атеизма, расположенного в Казанском соборе, в дни блокады города немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны