94 летальных случая от коронавируса зафиксировано в РФ за сутки

https://static.news.ru/photo/7cd6f722-9813-11ea-beb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 94 летальных случая от коронавируса, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период с начала эпидемии в стране погибли от инфекции более 2640 человек.

Всего было выявлено 281 752 инфицированных COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 67 373.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в России выявлено 9709 заболевших COVID-19 во всех регионах страны. При этом в 42,4% у инфицированных не было клинических проявлений болезни.