94 летальных случая от коронавируса зафиксировано в РФ за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировано 94 летальных случая от коронавируса, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За весь период с начала эпидемии в стране погибли от инфекции более 2640 человек.
Всего было выявлено 281 752 инфицированных COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 67 373.
Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в России выявлено 9709 заболевших COVID-19 во всех регионах страны. При этом в 42,4% у инфицированных не было клинических проявлений болезни.
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