https://static.news.ru/photo/3855fb80-9381-11e9-9126-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жители посёлка Каскара, что в Тюменской области, сегодня, 20 июня, дозвонились президенту России Владимиру Путину на прямую линию и рассказали, что они живут без водоснабжения уже 20 лет.

Глава государства, в свою очередь, пообщался в прямом эфире с губернатором региона, который сказал, что народ может начинать подавать заявки на подключение к водопроводу уже сейчас, сообщает Life.ru .

Давайте будем считать, что жители обратились к вам через меня, — сказал президент чиновнику.

Ситуацией также заинтересовались контролирующие органы. Управление СК по области, а также прокуратура региона приступили к проверке после звонка жителей на прямую линию.

Ранее News.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) обратились к мировому сообществу с призывом увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены, чтобы обеспечить эффективную борьбу с инфекционными болезнями.