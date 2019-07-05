https://static.news.ru/photo/23bfda9c-9f02-11e9-b7a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: РИА Новости

Пять боевиков и 57 их пособников задержаны на Дальнем Востоке с начала текущего года, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, за этот период также были предотвращены два преступления террористической направленности, в том числе теракт в образовательном учреждении.

За этими результатами — реально спасённые жизни людей, — подчеркнул он в ходе выездного совещания на космодроме Восточный.

Патрушев отметил, что защищённость объектов от атак террористов должна быть гарантированной. В первую очередь это относится к критически важным и потенциально опасным местам, которых в округе свыше 950, а также к социальным объектам, включая школы, больницы, места отдыха, объекты культуры и спорта.

Он уточнил, что за пять месяцев на Дальнем Востоке удалось выявить 5 194 нарушения в сфере обеспечения антитеррористической безопасности. Чаще всего они фиксировались в Приморском и Хабаровском краях и Магаданской области.

В числе основных нарушений — недостаточная оснащённость объектов инженерно-техническими средствами охраны и оповещения, несоблюдение процедур проведения досмотровых мероприятий, затягивание сроков категорирования и оформления паспортов безопасности, — рассказал секретарь Совбеза.

Патрушев добавил, что все эти нарушения были допущены из-за слабого контроля со стороны собственников объектов за выполнением требований по безопасности и непрофессионализма охраны, которая должна обеспечивать антитеррористическую защищённость, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее силовики провели обыск в квартире экологической активистки из Челябинска Галины Гориной. Женщину заподозрили в «оправдании терроризма» из-за публикаций в соцсети.