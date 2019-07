Фото: РИА Новости

Инсайдер Nibel со ссылкой на китайский источник сообщил, что The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») поступит в продажу в феврале 2020 года.

Разработчики подготовили для игроков четыре издания: стандартное, специальное, коллекционное и некое «Элли». Ранее тот же источник сообщил о ноябрьском релизе Death Stranding, другом PS4-эксклюзиве. Действие сиквела развернётся спустя пять лет...