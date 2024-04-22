Журналистка Меркачева сообщила Москальковой о пытках в оренбургской колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обращение заключенных ИК-6 в Оренбургской области. По ее словам, от регионального омбудсмена колонию курирует ее бывший сотрудник.

Есть интересный момент в письме, цитирую: «Курирующим ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области от уполномоченного по правам человека в Оренбургской области Чадова А. М. является главный специалист отдела по организации приема и рассмотрению жалоб и обращений граждан Губарев Александр Александрович, который ранее состоял в должности начальника отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области», — написала Меркачева.

Журналистка отметила, что такой сотрудник действительно указан на сайте УПЧ по области. По ее словам, на некоторых связанных с системой ФСИН порталах его называют заместителем начальника ИК № 6.

В пересланном Москальковой заявлении говорится, что заключенные колонии жалуются на избиения и пытки за провинности, в том числе «за невыработку нормы плана на производстве». В сообщении утверждается, что одной из форм пыток названо требование по нескольку часов находиться в позе «ласточки».

Ранее Выксунский городской суд приговорил полицейского Александра Гутова к четырем годам колонии за избиение задержанного. В октябре 2022 года сотрудник несколько раз применил электрошокер и ударил задержанного кулаком по лицу. Его наказали не за пытки, а по более мягкой части статьи — за превышение должностных полномочий с применением насилия.