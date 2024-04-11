Суд не поверил в случайный контакт шокера с лицом задержанного Нижегородский полицейский получил четыре года колонии за избиение задержанного

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Выксунский городской суд приговорил полицейского Александра Гутова к четырем годам колонии за избиение задержанного, сообщает «Команда против пыток» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В октябре 2022 года сотрудник несколько раз применил электрошокер и ударил задержанного кулаком по лицу. Его наказали не за пытки, а по более мягкой части статьи — за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Избиение попало на запись камеры. Сам Гутов несколько раз менял показания: сначала признавался, а затем говорил, что пострадавший сам наткнулся на шокер. Помимо срока в колонии, полицейскому назначили двухлетний запрет на работу в государственных службах.

Свидетелем произошедшего оказался его коллега Илья Соколов, который не попытался остановить насилие. Против него возбудили уголовное дело о халатности, но затем прекратили и привлекли мужчину к дисциплинарной ответственности. Соколов объяснял бездействие тем, что не знал закона «О полиции» и как ему поступать.

Также сегодня Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор шести заключенным, которые ранее истязали сокамерника. Им назначили наказание от шести до девяти лет колонии строгого и особого режима. Дело получило огласку после того, как осужденный покончил с собой.