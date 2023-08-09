Не знавший закона полицейский попал под следствие Против смотревшего на пытки нижегородского полицейского возбудили дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Против нижегородского полицейского, смотревшего, как его коллега бьет током задержанного, возбудили уголовное дело о халатности, сообщает «Команда против пыток». Юристы добивались этого девять месяцев, поначалу сообщение о преступлении отказывались регистрировать. Следователь говорила, что мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сам сотрудник объяснил бездействие тем, что не знал закона «О полиции» и как ему поступать.

Несмотря на то, что следствие изначально не хотело регистрировать сообщение о преступлении, в итоге было принято правильное решение. Пытки — это не просто результат действий одного исполнителя. Это комплексная проблема, которой способствует бездействие, а также молчаливое одобрение коллег и руководства. Важно, что на примере этого дела государство осознает это и показывает свою позицию, — заявила юрист Ирина Жиженкова.

Также сегодня, 9 августа, заключенные из Димитровграда Ульяновской области пожаловались на унижения по религиозному признаку со стороны сотрудников тюрьмы. Несколько человек заявили, что мусульманам не дают молиться и заставляли их бриться под ноль.