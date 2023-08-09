Заключенные из Димитровграда заявили об унижениях по религиозному признаку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключенные из Димитровграда Ульяновской области пожаловались комитету «Гражданское содействие» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на унижения по религиозному признаку со стороны сотрудников тюрьмы. Несколько человек заявили, что мусульманам не дают молиться и заставляли их бриться под ноль.

По словам отбывающих наказание мусульман, сотрудники глушат музыкой их призыв к молитве, отбирают религиозную литературу и коврики для намаза. Один человек рассказал, как мусульман называют террористами и экстремистами, они в ответ пишут обращения и объявляют голодовки.

Пожаловались заключенные на избиения, регулярные обыски и антисанитарию. Адвокат от «Гражданского содействия» направил жалобу в прокуратуру.

Ранее жительница Усолья-Сибирского Иркутской области Марина Рузаева получила от МВД 500 тысяч рублей компенсации за пережитые в отделе полиции пытки. В 2016 году сотрудники полиции надели на голову женщины пакет, пристегнули наручниками и стали бить электрошокером, требуя признаться в убийстве. Трех полицейских признали виновными в 2021 году, один уже вышел на свободу по УДО. Женщина требовала миллион рублей.