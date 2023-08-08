Россиянка добилась компенсации через семь лет после пыток в полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Усолья-Сибирского Иркутской области Марина Рузаева получила от МВД 500 тысяч рублей компенсации за пережитые в отделе полиции пытки, сообщил ее муж Павел Глущенко журналу «Люди Байкала». В 2016 году сотрудники полиции надели на голову женщины пакет, пристегнули наручниками и стали бить электрошокером, требуя признаться в убийстве.

Трех полицейских признали виновными в 2021 году, один уже вышел на свободу по УДО. Женщина требовала миллион рублей.

Эта сумма несоизмерима с той, которую Марина потратила на лечение после пыток. У нее трещины в двух позвонках. Три мужика 3,5 часа били ее в согнутом положении. Когда врачи осматривали Марину, спрашивали, может, она попала под машину? Такая сильная была травма. Сейчас эти 500 тысяч, которые заплатило МВД, как полгода назад 200. Их просто съела инфляция, — рассказал ее супруг.

После пережитого насилия пострадавшую выпустили из отдела спустя пять с половиной часов после того, как ее муж неоднократно звонил в отдел и прокуратуру. Тогда медики диагностировали у Рузаевой множество ушибов головы и тела, а также электроожоги.

В мае этого года в Великом Устюге на двоих сотрудников полиции возбудили уголовное дело после того, как они заставили местного жителя сгрызть мобильный телефон. Полицейским, которые ранее избили мужчину, не понравилось, что он пожаловался на их действия.